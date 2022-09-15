Батько Віктора Гурняка очолив координаційний центр з питань осіб, зниклих безвісти.

У Тернополі працює координаційний центр з питань осіб, зниклих безвісти. Його діяльність концентруватиметься на узагальненні даних про зниклих безвісти за особливих обставин та незаконно затриманих окупантами військових та цивільних громадян.

Тут рідні осіб, з якими втрачено зв'язок або про долю яких немає інформації, зможуть отримати консультацію юриста. Спеціалісти допоможуть пройти процедуру повідомлення про зниклу внаслідок бойових дій людину. Крім того, у центрі працюватиме психолог, який займатиметься підтримкою родин зниклих безвісти осіб. Регіональним координатором з питань осіб, зниклих безвісти, у Тернопільській області визначено Петра Гурняка - батька загиблого у 2014 році Героя Віктора Гурняка. Звернутися у координаційний центр можна за номерами телефону 096 490 49 74, 067 939 93 40 (юрист), email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .