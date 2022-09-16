Війна забрала 48-річного Героя

Виконуючи бойове завдання на Сумщині загинув тернополянин Савчук Володимир Дмитрович 27.07.1974р.н. Прощання з захисником України відбудеться завтра, об 11 годині в Домі печалі на вулиці Микулинецькій. Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять Герою!
Виконуючи бойове завдання на Сумщині загинув тернополянин Савчук Володимир Дмитрович 27.07.1974р.н. Прощання з захисником України відбудеться завтра, об 11 годині в Домі печалі на вулиці Микулинецькій. Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять Герою!
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