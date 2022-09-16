Війна забрала 48-річного Героя

зображення viber 2022 09 15 09 43 35Виконуючи бойове завдання на Сумщині загинув тернополянин Савчук Володимир Дмитрович 27.07.1974р.н. Прощання з захисником України відбудеться завтра, об 11 годині в Домі печалі на вулиці Микулинецькій. Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять Герою!

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
chasopys.te.ua@gmail.com

Меню