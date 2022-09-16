У Тернополі відбудеться презентація можливостей для українського бізнесу щодо фандрайзингу та залучення грантових коштів

21 вересня 2022 року в Центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес/Тернопіль (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 2-М) відбудеться презентація можливостей для українського бізнесу щодо фандрайзингу та залучення грантових коштів. Початок заходу о 10:00 год.
21 вересня 2022 року в Центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес/Тернопіль (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 2-М) відбудеться презентація можливостей для українського бізнесу щодо фандрайзингу та залучення грантових коштів. Початок заходу о 10:00 год.
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