У Тернополі відбудеться презентація можливостей для українського бізнесу щодо фандрайзингу та залучення грантових коштів

diya21 вересня 2022 року в Центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес/Тернопіль (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 2-М) відбудеться презентація можливостей для українського бізнесу щодо фандрайзингу та залучення грантових коштів. Початок заходу о 10:00 год.

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