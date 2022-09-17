Поліціянки просять допомогти встановити особу злодія (відео)

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: сплата нарахованих сум фізособами Розрахунок податку здійснюється на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Платниками податку на нерухоме майно є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є...

Людина не подала вчасно заяву про пільгу із земельної плати: чи матиме все ж на неї право? Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як...

Власники елітної нерухомості сплатили для тергромад Тернопільщини понад 86,5 млн гривень Упродовж січня-серпня 2022 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля трохи більше 86,5 млн гривень. Це перевищило очікувані...

Останній день для подання заяви про вибір єдиного податку з IV кварталу – 15 вересня Відповідно до пп. 298.1.4 ПКУ суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування...