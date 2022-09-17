Поліціянки просять допомогти встановити особу злодія (відео)

Поліцейські встановлюють особу чоловіка, причетного до крадіжки гаманця у Тернополі. Співробітники Тернопільського районного управління поліції просять допомогти встановити особу невідомого чоловіка, який викрав гаманець з грошима та документами.
Подія трапилася 13 вересня близько 17 години у Тернополі поблизу ТРЦ «Подоляни». Потерпілий залишив гаманець на лавці, чим і скористався зловмисник. Момент вчинення крадіжки зафіксувала камера відеоспостереження. Якщо ви впізнали дану особу, маєте інформацію про її місцеперебування, повідомте працівникам поліції за номерами телефонів: 27-11-70, 098-703-40-67 або на лінію 102. Анонімність гарантується. Відео