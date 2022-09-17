У Тернополі презентували додаток, який допоможе знайти укриття

16 вересня у Тернополі відбулася презентація мобільного додатку «ДеУкриття». Відтепер жителі та гості міста зможуть під час сигналу оповіщення «Повітряна тривога» знайти у телефоні найближче укриття відповідно до місця свого перебування. Основними перевагами додатку є те, що в режимі реального часу система покаже найближче укриття та скільки часу потрібно, щоб його дістатися. Обираючи безпечне місце для себе, користувач зможе побачити таку коротку інформацію: вид укриття, заклад, в якому воно знаходиться (школа, університет, заклад громадського харчування), адресу, режим роботи (якщо такий є), наявність санвузла та Інтернету.
Як працює даний застосунок?
- користувач за допомогою Play Market чи App Store завантажує програму «ДеУкриття»;
- внизу екрана з’являться три позначки: синім кольором відзначено найпростіші укриття, жовтим – сховища та іконка протирадіаційного укриття;
- для прокладання маршруту до найближчого укриття необхідно активувати на телефоні геолокацію. Система визначить ваше місце перебування, покаже напрямок руху і скільки часу необхідно, щоб дістатися до безпечного місця.
- користувач також може самостійно обрати укриття система відповідно сформує до нього маршрут.
Додаток доступний для завантаження на операційні системі Android та на iOS.