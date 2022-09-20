За скільки продали Кобиловолоцький спиртзавод

19 вересня відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон з початку повномасштабного вторгнення, на якому продали Кобиловолоцький спиртзавод. Переможна ставка склала понад 70 млн. грн.

Це один із трьох спиртових заводів області, які були виставлені на аукціон. 6 учасників боролися за право власності на торгах «Прозорро.Продажі». Протягом аукціону ціну продажу збільшили майже втричі з 25,2 млн грн стартової вартості. Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає актив, до якого входять нежитлові приміщення, понад 10 одиниць транспорту, сотні одиниць виробничого устаткування для провадження діяльності та під'їзна залізнична колія. Також йому необхідно буде сплатити кошти в розмірі стартової вартості об’єкта на рахунки ДП «Укрспирт» для погашення заборгованостей підприємства.