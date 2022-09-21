5 жовтня на вул. Миколи Пирогова в нічну пору доби буде перекрито рух транспорту

З метою проведення робіт з капітального ремонту ділянки теплової мережі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про перекриття руху транспорту на вул. Миколи Пирогова з 23:00 год. 05 жовтня до 05:00 год. 06 жовтня.

Проводитимуться роботи на ділянці вул. Миколи Пирогова від теплової камери №122 за адресою вул. Січових Стрільців, 13 до теплової камери №124 - вул. Миколи Пирогова, 2. Схема організації дорожнього руху, де будуть проводитися ремонтні роботи, додається.