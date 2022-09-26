На Тернопільщині загинула киянка

У неділю на автодорозі М19 поблизу с. Плоске Кременецької територіальної громади Кременецького району, відбулося зіткнення легкових автомобілів «Hyundai Getz» , під керуванням жительки м. Київ (тимчасово проживає в с. Залужжя Збаразької територіальної громади) ,1978 року народження та «Opel Zafira», під керуванням жителя м. Луцьк, 1980 року народження. Внаслідок ДТП водійка «Hyundai Getz» від отриманих травм загинула на місці події. Ще чотирьох осіб, водія та пасажирів автомобіля «Opel Zafira», госпіталізовано в КНП «Кременецька опорна лікарня».