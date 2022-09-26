Тернопіль ремонтують

Цими днями у місті тривають роботи з влаштування піщано-щебенової основи та фігурних елементів мощення на ділянці від вул. Олени Теліги до вул. Івана Котляревського, 24.

На зупинці громадського транспорту, що на вул. Антіна Манастирського, працівники підрядної організації виконують фарбування металевого турнікетного огородження та влаштування зелених зон. Продовжуються ремонти у дворах за адресами: вул. Олександра Смакули, 1, пров. Цегельний, 1-Д, вул. Максима Кривоноса, 3, вул. Іванни Блажкевич,5, вул. Галицька, 41. А також заплановано провести влаштування щебеневої основи на ділянці між житловим будинком на вул. Івана Котляревського,26 та вул. Івана Котляревського.