Щодо ситуації з будівництвом багатоповерхівки на Будного 3

Останнім часом у деяких місцевих інтернет виданнях з’явилася інформація про те, що один із житлово-будівельних кооперативів, який здійснює будівництво багатоквартирного будинку по вулиці Будного,3 міста Тернополя заборгував своєму колишньому засновнику понад 1,8 млн. гривень і через це люди можуть залишитися без житла.

Мова йде про обслуговуючий кооператив «Будного 3», який винен кошти колишньому співвласнику Володимиру Брояку. Останній за рішенням Господарського суду Тернопільської області від 24 травня 2022 року №921/575/21 через виконавчу службу намагається стягнути борг з кооперативу. Публікації в ЗМІ спричинили дзвінки мешканців будинку до представників будівельних організацій, які проводили будівництво багатоповерхівки і зараз реалізовують квартири в цьому ж будинку. Людей звичайно можна зрозуміти, бо якщо прочитати подану в ЗМІ інформацію, - то в Тернополі назріває чергова будівельна афера. Та чи все насправді так? Як вдалося з’ясувати , на земельній ділянці площею 0,7243 з кадастровим номером 6110100000:13:007:0074, яка на правах оренди належала ОК ЖБК «Будного 3» , велося будівництво багатоквартирного житлового будинку. Відповідно до договору про спільну діяльність, укладеного між ОК ЖБК «Будного 3» та СК «Богуслава» , останні і здійснювали будівництво за власні кошти. На сьогодні , будинок повністю завершений та зданий в експлуатацію, земельна ділянка за письмовою згодою ОК ЖБК «Будного 3» від 17.09.2021 року передана на користь СК «Богуслава». Отже, станом на зараз майнові та немайнові права на нього належать споживчому кооперативу «Богуслава», а також третім особам, які придбали нерухомість за даною адресою та переоформили її згідно чинного законодавства. Враховуючи ці дані, представники СК «Богуслава» запевнили, що жодних підстав для хвилювання у мешканців будинку та потенційних інвесторів немає. Справа зі стягненням боргу з кооперативу «Будного 3»- внутрішня справа засновників та його членів і жодних юридичних наслідків для членів споживчого кооперативу «Богуслава»