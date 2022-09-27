Сядуть на три та п'ять років за товариша, який замерз насмерть

За публічного обвинувачення прокурора Чортківської окружної прокуратури, вироком Борщівської районного суду двох місцевих жителів визнано винними у скоєнні злочину та призначено їм покарання у виді 5 та 3 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 135 КК України).

Обвинувач довів у суді, що 21 грудня 2021року один із обвинувачених побив свого знайомого під час побутового конфлікту при застіллі. Усвідомлюючи безпорадний стан потерпілого, він разом з іншим спільником по чарці виніс його непритомне тіло з хати на подвір’я, не надавши йому жодної допомоги й залишив на вулиці при мінусовій температурі повітря. За висновком експерта, смерть чоловіка настала від переохолодження. Вирок ще не набрав законної сили.