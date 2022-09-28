Сергій Надал: Опалення в умовах воєнного часу - формуємо єдина система подачі тепла і гарячої води для тернополян

Готуватися треба до найгіршого. Що українські міста в морози залишаться без газу. У Тернополі вирішили зробити головну ставку на альтернативні місцеві види палива. Таким теплом вже почали опалювати заходи охорони здоров’я Тернополя.

«Альтернативне» тепло пішло у лікарні

Як інформує КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у зв’язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря та відповідними зверненнями керівництва медичних закладів міста до підприємства, у Тернополі розпочато подачу теплоносія. Наразі тепло постачається до закладів охорони здоров’я Тернополя: КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», Інфекційне відділення дитячої лікарні по вул. Купчинського, 14, КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, КНП «Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини» ТОР та пологове відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2». Ці заклади отримують теплоносій від джерела теплової енергії, яке працює на альтернативних видах палива. Тепло пішло у лікарні завдяки тому, що реконструйовану котельню на вулиці Романа Купчинського було переведено на альтернативні види палива, тобто теплопостачання здійснюється без використання газу.

ОСББ та ЖЕКі готуються

Також відбуваються регулярні наради міського голови Тернополя з управителями багатоквартирних житлових будинків щодо координації дій під час осінньо-зимового періоду, враховуючи воєнний стан та ймовірність припинення функціонування об’єктів критичної інфраструктури міста. Керівництво ОСББ та екс-ЖЕКів мають провести всі планові ремонтні роботи, щоб підготувати інфраструктуру до роботи в екстремальних умовах. Так, управителям будинків рекомендовано привести до повної справності стан щитових та здійснити заміну електропроводів у будинках. «Цього року зима й опалювальний сезон будуть проходити в умовах воєнного часу. Період буде складним та непрогнозованим і ми, на жаль, повинні бути готові до неповноцінної роботи усіх об’єктів критичної інфраструктури міста. Бачимо наскільки підло діє наш ворог, як відбуваються атаки й бомбардування теплоелектростанцій, спроби зруйнувати атомну електростанцію та інші об’єкти подачі газу й електроенергії. Цьогоріч потрібно думати, як оперативно реагувати, взаємодіяти, надавати інформацію та допомагати розв’язувати ті проблеми, які будуть виникати у людей в житловому фонді. Тож комунальні підприємства проводили та проводжують здійснювати цілий ряд планових регламентних робіт, готуючись до роботи в особливий період», - зазначив Сергій Надал.

Запуск нових котелень на «альтернативі»

Міський голова додає, наразі у місті працюють над створенням єдиної системи подачі тепла і гарячої води для житлового фонду Тернополя. Завдяки цьому буде об’єднано в єдину мережу котельні, які працюють на газі й на альтернативному паливі. «Упродовж цих двох місяців заплановано підготувати до запуску ще декілька котелень, які працюватимуть на альтернативному паливі. У разі відсутності газу, зможемо подавати тепло з одного мікрорайону в інший. Теплом та гарячою водою будуть забезпечені усі медичні заклади та чергові заклади дошкільної освіти, які, на випадок відсутності газу, працюватимуть у Тернополі», – підсумував Сергій Надал.