Як не потрапити на нову аферу із сім-картами

Кримінальне провадження за фактом шахрайства відкрили працівники Тернопільського районного управління поліції вчиненого щодо жителя міста. Чоловік повірив додзвонювачу й як наслідок став жертвою афери. Він розповів, що до нього зателефонував невідомий чоловік й представився співробітником мобільного телефонного зв’язку. Він повідомив потерпілому про певні технічні несправності й про те що його мобільний номер протягом декількох годин буде заблоковано.

Аби убезпечити дані, необхідно повідомити вміст смс-повідомлення, що й зробив чоловік. Через певний проміжок часу тернополянин зрозумів, що його ошукали адже телефон був заблокований, а перевіривши стан банківського рахунку він виявив відсутність заощаджень в сумі майже 3000 гривень. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Суть афери заключається в тому що зловмисники відновлюють або замінюють карту дистанційно, можуть це зробити й без відома власника. Шахрай просто звертається до мобільного оператора з повідомленням про крадіжку телефону і проханням відновити сім-карту. Для цього необхідно відповісти на ідентифікаційне питання про останні дзвінки. Щоб знати номери, зловмисник може сам кілька разів набрати жертву та змусити її перетелефонувати. Найпопулярніші – це випадки блокування і перевипуску сім-карт. Підробивши сімку, шахраї реєструються в мобільному додатку банку. Як тільки вони отримують доступ до рахунку жертви, відразу переказують гроші на свої рахунки інших банків. Банк надсилає одноразові паролі та смс-повідомлення про операції вже на новий фінансовий номер, який зареєстрував шахрай. Аби вберегти себе від такого роду махінацій найкраще здійснити реєстрацію мобільного номера. Чим точніше ідентифікують особу, якій належить сім-карта, тим менший ризик. Є два варіанти: перехід на «контракт» або прив'язка свого pre-paid номера до паспорта. Щоб здійснити заміну сім-карти, необхідно переконатися, що вона дійсно належить абоненту, який звернувся у відділення оператора зв’язку. Контрактні абоненти показують паспорт, а незареєстровані pre-paid абоненти, проходять багатокрокову процедуру ідентифікації. Для цього користувач повинен назвати секретне слово, встановлене абонентом, два номери, на які він дзвонить найчастіше, серійний номер sim-карти інші додаткові питання. Також ви можете уточнити інформацію у вашого оператора про можливу послугу: блокування самостійної заміни вашої SIM-картки сторонніми особами. Саме завдяки цьому громадяни можуть якнайкраще убезпечити свої кошти від рук невідомих осіб.