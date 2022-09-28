На Тернопільщині прокуратура вимагає повернути державі майже 1 га земель природно-заповідного фонду

medoboruПрокурори Тернопільської обласної прокуратури звернулись до суду з позовом про повернення державі майже 1 га земель природно-заповідного фонду на території Зеленківської селищної ради Чортківського району.

Оскільки вищевказані землі належить природному заповіднику «Медобори», то вони не можуть перебувати у комунальній власності, відтак прокуратура просить визнати недійсним відповідний наказ Держгеокадастру про передачу земельних ділянок та рішення сесії  територіальної громади про прийняття їх у власність.   Господарський суд Тернопільської області  відкрив провадження у справі.

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