На Тернопільщині прокуратура вимагає повернути державі майже 1 га земель природно-заповідного фонду

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури звернулись до суду з позовом про повернення державі майже 1 га земель природно-заповідного фонду на території Зеленківської селищної ради Чортківського району.
Оскільки вищевказані землі належить природному заповіднику «Медобори», то вони не можуть перебувати у комунальній власності, відтак прокуратура просить визнати недійсним відповідний наказ Держгеокадастру про передачу земельних ділянок та рішення сесії територіальної громади про прийняття їх у власність. Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі.