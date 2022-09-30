Відкрили навчальний центр для переселенців

На базі Тернопільського фахового коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя відбулось відкриття Центру профорієнтації та соціально-психологічної підтримки «Вектор Змін». Його реалізували у межах Програми грантів для учасників програми обмінів Посольства США в Україні. У вівторок, 4 жовтня стартує перший курс "Розмовляй і пиши українською грамотно", який доступний для усіх охочих. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій та членів їхніх сімей – безкоштовний.
Соціально-психологічна адаптація
Розмовляй і пиши українською грамотно
Основи відеомонтажу
Основи зварювання
Бізнес з нуля
Англійська мова
ІТ-курс
Мандруємо самостійно
Розмовна німецька мова
Навчання стартує 4 жовтня о 17:00. АДРЕСА: вул. Л. Курбаса, 13.
Форма реєстрації: https://forms.gle/TsdFHExLu5QWXG3p8
Додаткова інформація за телефоном: +380673557176.