Відкрили навчальний центр для переселенців

centrНа базі Тернопільського фахового коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя відбулось відкриття Центру профорієнтації та соціально-психологічної підтримки «Вектор Змін». Його реалізували у межах Програми грантів для учасників програми обмінів Посольства США в Україні. У вівторок, 4 жовтня стартує перший курс "Розмовляй і пиши українською грамотно", який доступний для усіх охочих. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій та членів їхніх сімей – безкоштовний.

Також на базі Центру будуть доступні й інші курси:
🔸Соціально-психологічна адаптація
🔸Розмовляй і пиши українською грамотно
🔸Основи відеомонтажу
🔸Основи зварювання
🔸Бізнес з нуля
🔸Англійська мова
🔸 ІТ-курс
🔸 Мандруємо самостійно
🔸 Розмовна німецька мова
❗️Навчання стартує 4 жовтня о 17:00. АДРЕСА: вул. Л. Курбаса, 13.
📍 Форма реєстрації: https://forms.gle/TsdFHExLu5QWXG3p8
Додаткова інформація за телефоном: +380673557176.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
chasopys.te.ua@gmail.com

Меню