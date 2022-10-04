22-річний чоловік наїхав на 3-річну дитину

Малолітній та семеро дорослих отримали травми в результаті автопригод, які трапилися 1-2 жовтня на дорогах Тернополя та області. Потрапила в аварію водійка скутера. Близько 11:00 у селищі Вишнівець водій автомобіля Audi 80, який виїжджав з другорядної дороги на головну, не пропустив скутер Viper. Жінка звернулася за меддопомогою. Дідуся та трирічного онука на пішохідному переході в Тернополі збив водій автомобіля Mercedes benz 250.

Аварія трапилася о 13:40 на вулиці Тарнавського. Після удару кермувальник не зупинився, але його особу встановили слідчі. Попередньо водій тверезий. Травмованих госпіталізували до лікарні. Загрози життю потерпілих немає. У Кременці не розминулися автомобілі ВАЗ 2107 та Renault Duster. В результаті удару до лікарні направили неповнолітню пасажирку. Тілесних ушкоджень у дитини медики не виявили. Чергову автопригоду на нерегульованому пішохідному переході зареєстрували поліцейські в Тернополі. О 21:30 біля Універсаму на проспекті Злуки під колеса Chevrolet Aveo потрапила пішохід. Водій запропонував потерпілій допомогу, але заявниця відмовилася і її кермувальник завіз за місцем проживання. У неділю, 2 жовтня, у Почаєві водій автомобіля Nissan, здійснюючи поворот, допустив зіткнення із Jilly. Водій та двоє пасажирів з Jilly звернулися по меддопомогу. Постраждав у даній аварії й пішохід. 15-річний хлопець йшов тротуаром, коли його збив бампер, який відлетів від Nissan. У всіх учасників автопригод відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.