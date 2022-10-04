На скільки років сяде уродженець Харківщини за вкрадену куртку?

Уродженець Харківщини, скориставшись тим, що магазин зачинився у зв’язку з оголошенням повітряної тривоги, викрав куртку з манекена, залишеного на вулиці. До співробітників відділення поліції у Заліщиках звернувся приватний підприємець і повідомив про крадіжку верхнього одягу з манекена, що стояв на вулиці біля магазину.

Зі слів потерпілого, невідома особа скористалася тим, що працівники закладу через сигнал повітряної тривоги зачинили торговий заклад. Вартість товару - понад 600 гривень. Під час відпрацюванню співробітники карного розшуку Чортківського районного відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився уродженець Харківської області, котрий тимчасово проживає у Заліщиках. Зловмисник у скоєному зізнався. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. За скоєння крадіжки в умовах воєнного стану зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.