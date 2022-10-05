Миколаєвського рецидивіста затримали в Тернополі

Оперативники викрили уродженця Миколаєва у вчиненні двох крадіжок у Тернополі. Зловмисник викрав барсетку у працівника однієї із організацій та виніс товар з магазину, не розрахувавшись.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 47-річного жителя обласного центру про те, що у нього з кабінету викрали барсетку, в якій було 400 гривень та документи. Зі слів чоловіка, злодій скористався тим, що двері до приміщення не були зачинені, а всередині нікого не було. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 37-річний уродженець Миколаєва, який наразі мешкає у Тернополі. Чоловік вже був раніше неодноразово судимий. Під час перевірки поліцейські встановили, що фігурант причетний ще до одного злочину в Тернополі – крадіжки з магазину. За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування