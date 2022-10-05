6 та 7 жовтня у Тернополі на вулиці Подільській буде повністю перекрито рух транспорту

shema vul podilska page 00016 та 7 жовтня у Тернополі на вул. Подільській буде повністю перекрито рух транспорту у зв’язку із проведенням ремонту дорожнього покриття. Зокрема, ремонтуватимуть ділянку від вул. Микулинецької до будинку на вул. Подільська, 44.

Наразі на цій ділянці працівники підрядної організації виконують підготовку ремонтних карт. За сприятливих погодних умов роботи заплановано завершити до кінця дня 7 жовтня. Просимо вибачення у водіїв за тимчасові незручності та рекомендуємо завчасно обирати маршрути руху. Нагадаємо, на вказаному об’єкті працівники КП «Тернопільволоканал» проводили заміну каналізаційного колектора, загальна довжина якого складає 4 км. Ділянка, на якій проводились роботи – 250 м вздовж вул. Подільської.

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