Тернопільщина отримала чергову партію ноутбуків для освітян

Тернопільщина отримала чергову партію ноутбуків для закладів професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти. Цього разу 534 хромбуки передали навчальним закладам, що в Чортківському районі.
Це пристрої виробництва фірми Google, що працюють на операційній системі Chrome OS. Вони допоможуть педагогам поліпшити та урізноманітнити навчальний процес. Заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко зазначив, що техніку придбали в межах національного проєкту "Ноутбук кожному вчителю". Його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією «Googlе» та за підтримки Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Загалом цього року освітяни області отримали 1718 ноутбуків.