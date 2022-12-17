Лесь Подерв'янський запрошує у гості

les poderПісля зустрічі нового року, запрошуємо всіх друзів та поціновувачів на новорічний концерт, де всі ми естетично кайфанемо. Все буде як в житті, тільки краще! Частина прибутку буде передана на передок нашим Захисникм! Квитки тут: bit.ly/les_ternopil

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