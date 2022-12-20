Куди звертатися родичам військовослужбовців, щоб отримати термобілизну

Як роз’яснює міський голова Сергій Надал, з настанням холодної пори року у військових з’являються нові потреби. Для того, щоб забезпечити їх теплом, ми вирішили придбати кожному тернополянину, хто сьогодні служать у лавах ЗСУ, комплект зимової термобілизни польського виробництва .

Термобілизну передали безпосередньо у військові частини за місцем проходження служби наших тернополян. А для захисників у військові частини, де служить невелика кількість тернополян, захисники або їхні родичі зможуть звернутися в Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (за адресою вул. Миколи Лисенка, 8), та отримати комплект термобілизни. Для отримання термобілизни може звернутися захисник самостійно (необхідно мати документи - посвідчення УБД, або довідку з військкомату), а якщо термобілизну хочуть отримати та передати захиснику родичі, то їм необхідно мати документи, що посвідчують родинні зв’язки та копії документів військового. Також уточнити, чи є військовий у списках на отримання комплекту термобілизни, поданих військкоматом, можна на «гарячій» лінії Тернопільської міської ради +38 (067) 009 15 40.