«Тернопільобленерго» є найбільшим з порушників по недотримання графіків вимкнення світла

«Тернопільобленерго» є приватною структурою і не підпорядковується Тернопільскій міській раді, а свої графіки відімкення світла узгоджує з «Укренерго» та Обласною віськово-цивільною адміністрацією. Тернопільські обласні енергетики мають до 31 грудня усунути всі порушення у постачанні електроенергії споживачам. Це озвучили на нараді за участю членів Антикризового енергетичного штабу щодо сталої роботи енергетичних об’єктів. Якщо порушення не будуть усунені, голова обленерго може сісти за грати.

Що відбулося?

Державна інспекція з енергетичного нагляду, НКРЕКП та правоохоронні органи провели позапланові перевірки операторів системи розподілу (ОСР) у кожній області. За підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики.

Найпоширеніші з них: порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії, застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством, відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури, недотримання тривалості відключення, відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Де найбільші порушення?

Лідерами щодо виявлених порушень є ВАТ «Тернопільобленерго», ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», АТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», та ВАТ «Чернігівобленерго».

На операторів системи розподілу складені відповідні акти щодо порушень.

Які наслідки перевірок?

ВАТ «Тернопільобленерго», має усунути всі порушення до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства, що передбачає адміністративну та, навіть, кримінальну відповідальність.

Відтепер Міністерство енергетики та Держенергонагляд будуть щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.

Персональну відповідальність несе голова обленерго

Нещодавно міністр енергетики України заявив, що за недотримання графіків відключення світла несуть персональну відповідальність керівники обленерго. Тепер саме керівник ВАТ «Тернопільобленерго» буде нести персональну відповідальність за недотримання графіків.