Чим злий жарт обернувся для школяра з Бучача

Учень третього класу однієї зі шкіл Бучача. Восьмирічний хлопець зателефонував на лінію "102" і повідомив, що в Тернополі на Бульварі Тараса Шевченка вбили людину. Учень третього класу однієї зі шкіл Бучача. Восьмирічний хлопець зателефонував на лінію "102" і повідомив, що в Тернополі на Бульварі Тараса Шевченка вбили людину.

Відповідні служби відреагували та виїхали перевірити слова додзвонювача. Проте інформація не підтвердилася. Проведеними оперативними заходами правоохоронці з'ясували, що дзвінок надійшов з Бучача, а власник телефону - третьокласник. Коли до нього прийшли люди у формі, то він сказав, що вирішив просто розіграти поліціянтів. Такі жарти не залишатимуться без уваги. Батьки школяра відповідатимуть перед законом згідно зі статтею 184 КУпАП - "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей". Дана стаття передбачає попередження або накладення штрафу від 850 – 1700 грн.