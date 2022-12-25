Яка відповідальність за використання піротехнічних засобів

Феєрверки та інші піротехнічні засоби в межах міста Тернополя — під забороною. Забороняється використовувати піротехнічні засоби, зокрема, феєрверки, салюти тощо, на території Тернопільської міської територіальної громади до моменту припинення та скасування правового режиму воєнного стану.

Нагадуємо, що згідно з положенням статті 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП — передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 595 до 1700 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів. Якщо ви помітили осіб, які запускають феєрверки, або ж чуєте характерний від їх використання звук, повідомляйте на спецлінію 102. Поважайте спокій інших громадян, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих.