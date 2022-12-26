Смертельний обгін неподалік Тернополя

У п'ятницю, 23 грудня, в межах села Підгороднє близько 7:30 водій автомобіля Citroën Berlingo не впорався з керуванням та врізався у бетонну огорожу. В результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної допомоги госпіталізувала пасажирку, 1997 року народження .

О 12:30 того ж дня ще одну автопригоду зареєстрували працівники поліції в Кременці. Кермувальник автомобіля Ford збив жінку, яка знаходилася на узбіччі дороги. Потерпілу госпіталізували до травматологічного відділення. Ще одна аварія трапилася в обласному центрі на проспекті Злуки. Під колеса Skoda Octavia о 17:10 потрапив пішохід. 54-річний тернополянин на момент ДТП знаходився на нерегульованому пішохідному переході. Чоловіка доправили до медзакладу. Один водій загинув, а інший отримав тілесні ушкодження - це наслідки аварії, яка трапилася 24 грудня на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська", неподалік села Довжанка. За попередніми даними, водій Volkswagen Touareg, здійснюючи об'їзд вантажівки, припаркованої на узбіччі, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у інше авто. Кермувальник Volkswagen від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні. Водія іншого авто не госпіталізовували.