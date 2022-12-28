У Тернополі буде модернізація магістральних ділянок теплових мереж

Нещодавно Тернопіль отримав міжнародну технічну допомогу в рамках Проєкту енергетичної безпеки України, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку «USAID».

Для потреб міста та, зокрема, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» передано труби й з’єднувальні частини загальною вартістю понад 35 млн грн. Завдяки обладнанню працівники підприємства будуть проводити модернізацію (реконструкцію) магістральних ділянок теплових мереж з метою об’єднання локальних районних теплових мереж найбільших котелень Тернополя у єдину систему централізованого теплопостачання. Як зазначають у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», мета проведення такої реконструкції – підвищення безпеки постачання теплової енергії до помешкань тернополян. Об’єднання локальних районних теплових мереж дозволить забезпечити безперебійне постачання теплової енергії до споживачів та надасть можливість доставляти теплову енергію від джерел, які використовують альтернативні місцеві види палива, до 93% споживачів системи централізованого теплопостачання міста. Виконання робіт з модернізації буде проводитись паралельно та не вплине на подачу теплопостачання до помешкань громадян.