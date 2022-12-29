В Україні підвищили тарифи на воду: скільки потрібно платити

Тарифи ухвалені без громадського обговорення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на засіданні у вівторок, 27 грудня, підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення. У тому числі для Тернопільської області. Тарифи були ухвалені без громадського обговорення. Підвищення тарифів стало можливим тому, що на них не поширюється мораторій, введений на інші комунальні послуги з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Національній комісії пояснюють намір підвищити тарифи збільшенням обсягів реалізації, видатків на оплату праці, збільшенням амортизації та подорожчанням електроенергії. Тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, що постраждали внаслідок бойових дій, піднімати не будуть.

Які тарифи для Тернополя?

Перше підвищення заплановане з 1 січня нового року, а друге - з липня. Згідно з раніше оприлюдненими проєктами, у Тернополі тарифи на водовідведення та водопостачання встановлені наступні:

«Тернопільводоканал» – 44,46 гривні (21/23,46).

Компенсації за тепло і гарячу воду у Тернополі

А тим часом у Тернополі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» в зв’язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями електропостачання зменшує оплату через перерахунок платіжок за комунальні послуги. Так компенсують вартість ненаданого тепла та гарячої води.

У 2023 році на бізнес чекає три етапи підвищення тарифів на електрику

Також з 1 грудня НКРЕКП затвердила триетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році для бізнесу. Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора. Також відбудеться підвищення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та на послуги постачальників універсальних послуг. Ціна для населення не зміниться, але підвищення вплине на родинні бюджеті, оскільки нова ціна на електрику буде закладатися у вартість товарів. "В результаті коригування цих тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 коп. за кВт-год", – заявила комісія. Гроші від підвищення тарифів підуть на аварійне відновлення пошкоджених об’єктів електроенергетики та створення аварійного запасу обладнання і закупівлю необхідних для цього товарів і послуг.