На Тернопільщині знищено сауну та триста літрів бензину

У четвер на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної будівлі (лазні) на території приватного домогосподарства в с. Лісники Бережанської ТГ Тернопільського району.

Під час гасіння врятовано 2 будівлі. Вогнем знищено дерев’яну лазню на площі 50 м.кв, пошкоджено облицювання стін та поручні сусідньої будівлі на площі 15 м.кв. О 22:28 рятувальники отримали повідомлення про пожежу, що виникла в с.Колодіївка Скалатської ТГ Тернопільського району: на території одного з приватних домогосподарств палала господарська будівля. Загоряння ліквідовано силами чергового та резервного відділень 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано 2 будівлі. Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття будівлі на площі 160 м.кв, речі домашнього вжитку на площі 60 м.кв, 200 л дизпалива та 300 л бензину; пошкоджено облицювання стін будівлі на площі 200 м.кв та речі домашнього вжитку на площі 130 м.кв. Причина виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.