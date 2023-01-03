Як в Тернополі ремонтують глибокі ями

З метою безпеки учасників дорожнього руху та покращення експлуатаційного стану дорожнього покриття на проїзній частині вулиць Тернополя триває ліквідація аварійних ділянок та вибоїн. Роботи проводяться з використанням холодного асфальтобетону і холодної бітумної органо-мінеральної суміші.

Так, сьогодні, третього січня заплановано виконати роботи з ліквідації глибоких вибоїн на вулицях: Промислова, Поліська, Текстильна. Звертаємось до водіїв з проханням бути уважними під час руху на проїжджих частинах, де ведуться ремонтні роботи, та дотримуватись Правил дорожнього руху. Нагадаємо, цими днями працівники підрядної організації завершили відновлення сходового маршу на пров. Холодний, що в районі житлового будинку на вул. Броварна, 23 у Тернополі.