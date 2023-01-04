Молоді дівчата цупили з магазинів усіляку всячину

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Суспільство
04-01-2023
Сорокатрьохрічний мешканець Кременецького району двічі чинив протиправне в районному центрі....
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Суспільство
04-01-2023
Заходи із викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області...
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Суспільство
04-01-2023
Мерія зобов’язала тепловиків на 50% зменшити плату за опалення місць загального користування і зменшити...
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Суспільство
04-01-2023
Допомога армії від Тернополя вже на передовій
Посилки від рідних, що були відправлені з центру «Допомога...
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Економіка
04-01-2023
Державна податкова служба України у зв’язку із прийняттям Закону України від 19 жовтня 2022 року №2697-ІХ «Про...
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Суспільство
04-01-2023
А ви знали, що в темряві пішоходів зі світловідбивними елементами на одязі (флікерами) водіям видно мінімум...
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Суспільство
04-01-2023
Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського РУП двом мешканкам обласного...
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Суспільство
03-01-2023
Понад 14 000 гривень перерахував невідомому продавцеві житель Чорткова за декілька пар взуття. Проте товару...
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Суспільство
03-01-2023
Регіональний міжурядовий форум «Центральноєвропейська ініціатива» (далі - ЦЄІ), членом якого є Україна,...
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Суспільство
03-01-2023
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя...
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Суспільство
03-01-2023
До правоохоронці в звернувся житель області. Потерпілий розповів, що знайшов на одному із сайтів...
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Суспільство
03-01-2023
7 січня, субота, Тернопіль. Ну що, запалимо настрій у цьому році?! Запрошую до практики чуттєвого шибарі, де...
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