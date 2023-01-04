Молоді дівчата цупили з магазинів усіляку всячину

zlodiykuТаємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського РУП двом мешканкам обласного центру 1997 та 2002 років народження. Підозрювані двічі чинили протиправне.
Вони обирали невеликі магазини та викрадали різноманітний товар, який могли непомітно виносити з приміщень крамниць. Факти протиправного документували камери відеоспостереження, записи з яким й допомогли вийти на слід зловмисниць. Правоохоронці перевіряють причетність дівчат до вчинення аналогічних злочинів на території міста. Їх судитимуть по законах воєнного часу.

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