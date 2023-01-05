Поліцейські встановили причетність жителя Тернополя до серії крадіжок з торгових закладів. Зловмисника оперативники затримали після вчинення ним крадіжки з супермаркету на масиві «Дружба» у Тернополі .

Підозрілого покупця, котрий намагався винести за межі каси неоплачений товар, помітили продавці і зателефонували до працівників поліції. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка крадені з магазину речі. Зловмисник – 55-річний раніше судимий житель Тернополя. У ході перевірки з’ясувалося, що він причетний ще до трьох крадіжок з різних торгових закладів. З магазинів переважно виносив продукти харчування, спиртне та гігієнічні засоби. Загальна сума збитків становить кілька тисяч гривень. Провина передбачає покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі.