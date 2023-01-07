Повний гайд по захисту від шахраїв (посилання)

Однак, замість обіцяних грошей (в залежності від жадібності та креативності кібермародерів):

. Вони під приводом роздачі великих грошей від імені відомих українських компаній, спочатку пропонують пройти нескладне опитування, потім надіслати посилання на сайт своїм друзям, після чого заповнити форму з персональними даними (ПІБ, електронна пошта, номер телефону тощо) і, нарешті, сплатити комісію у розмірі 1, або 100, або 250 гривень.

жертву підписують на сторонні сервіси або послуги з періодичним списанням грошей із «засвіченої» картки. До речі, навіть непотрібні послуги, за надання яких з карткового рахунку жертви шахрайства списуються гроші, вона так і не отримує;

у жертви виманюють реквізити платіжної картки (іноді в парі з банківським SMS-паролем). На цьому шахраї, зрозуміло, не зупиняються – жертву позбавляють грошей, що зберігаються на її картковому рахунку;

у жертви виманюють облікові записи до онлайн-банкінгу. В цьому випадку з карткового рахунку жертви знімають все до копійки та ще отримують на її ім’я онлайн-кредити;

ураження пристрою шкідливою програмою з великим спектром подальших наслідків також зустрічається.

А куди підуть отриманні персональні данні? – будуть продані оптом на чорному ринку та згодом використані проти вас в інших шахрайських схемах.