Якщо через тривогу спізнилися на рейс. Покрокова інструкція

Спізнилися на свій рейс через тривогу: як діяти далі? Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли вчасно дістатися до залізничного вокзалу та потрапити на запланований рейс, зможуть скористатися своїм квитком упродовж наступних 24 годин, обравши потрібний рейс у тому ж напрямку.

Про це повідомили в Мінреінтеграції. Це правило поширюється й на міжнародні рейси, зокрема на потяг сполученням Київ – Перемишль. Якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, він має обов’язково поінформувати про це провідника чи начальника потягу. У такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут. Притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який потрібно пересісти. Всю інформацію щодо затримок рейсів ви зможете дізнатися на сайті й офіційних сторінках Укрзалізниці в соціальних мережах. З приводу запізнень на рейси автобусів звертайтеся до перевізників.