Не стало двох відважних Героїв

Жорстока війна забирає найкращих та хоробрих українців. Захищаючи Україну на Донеччині загинули тернополянин Холява Тарас Павлович (29.10.1987 р.н.) тв Остапів Роман Богданович (11.06.1976 р.н.). Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять Героям!
Жорстока війна забирає найкращих та хоробрих українців. Захищаючи Україну на Донеччині загинули тернополянин Холява Тарас Павлович (29.10.1987 р.н.) тв Остапів Роман Богданович (11.06.1976 р.н.). Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять Героям!
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