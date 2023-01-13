Не стало двох відважних Героїв

heroi zahunyluЖорстока війна забирає найкращих та хоробрих українців. Захищаючи Україну на Донеччині загинули тернополянин Холява Тарас Павлович (29.10.1987 р.н.) тв Остапів Роман Богданович (11.06.1976 р.н.). Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять Героям!

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