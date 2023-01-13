На масиві "Дружба" облаштовують пункт проживання

У Тернополі тривають роботи з облаштування тимчасових пунктів масового проживання населення, на базі освітніх закладів міста, у разі настання блекауту. Міський голова Сергій Надал оглянув один із 12 пунктів, який буде розгорнуто на базі Тернопільської школи №16 ім. Володимира Левицького.

Для того, щоб школи могли у разі потреби терміново надавати прихисток населенню та почати функціонувати як пункти тимчасово проживання їх уже починають забезпечувати усім необхідним інвентарем. «Наші школи продовжують працювати як освітні заклади. Після завершення канікул для учнів розпочнеться навчальний процес. У випадку критичної ситуації, наприклад, припинення подачі електроенергії чи тепла впродовж тривалого часу, школа припиняє працювати як заклад освіти та стає пунктом масового проживання населення, - розповідає міський голова Сергій Надал. - Таких пунктів у місті попередньо готується 12, вони розміщені практично у всіх мікрорайонах міста. Тому при першій необхідності весь інвентар, а саме: пічки-буржуйки, спальні мішки, каремати, польові кухні будуть розгорнуті. Ці пункти також забезпечуються побутовою хімією, ліхтарями, аптечками тощо». Наразі у школі №16 вже встановлено генератор потужністю 60 кВТ, підготовлено ємкості для зберігання палива, облаштовані санвузли, є біотуалети, дрова тощо. Нагадаємо, у місті працює 18 мобільних та стаціонарних пунктів обігріву, де громадяни можуть скористатись електроенергією, інтернетом та зігрітись. Знайти їх можна на інтерактивній карті у розділі «Е-сервіси». Також вони доступні у мобільному телефоні в додатку «е-Тернопіль» (який можна завантажити на свої телефони на Android та на iOS).