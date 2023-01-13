Вакцина від COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років вже доступна для використання в Україн

Корисна інформація: В Україні використовують спеціальну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей 12+. Інтервал введення між першою та другою дозою становить мінімум 21 день.
Адреси та контакти найближчого центру або пункту вакцинації від COVID-19 можна знайти тут: https://vaccination.covid19.gov.ua/list або зателефонувати сімейному лікареві, педіатру чи в найближчу поліклініку! Під час запису обов’язково уточнюйте наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років! З собою потрібно мати Свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи одного із батьків або опікуна. Також для дітей віком 5-11 років обов’язковою є заповнена інформована згода батьків або опікунів - форма №063-2/о. Її нададуть в місці проведення вакцинації. Єдиним постійним протипоказанням до щеплення від COVID-19 конкретною вакциною є важка алергічна реакція на компоненти вакцини чи на першу дозу вакцини. Якщо температура тіла вище 38ºC – відкладіть щеплення. А от незначні інфекції, наприклад застуда або невисока температура, не є протипоказанням до вакцинації. Більше про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 читайте на сайті МОЗ: bit.ly/C19_protypokazy