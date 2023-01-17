Як обрати стабілізатор напруги для оселі

В умовах частих відключень електроенергії неабиякої актуальності набуло питання збереження домашніх побутових приладів. Нестабільна напруга в мережі може вивести їх з ладу.
Щоб захистити техніку від перепадів електроенергії, можна скористатися спеціальним стабілізатором. Цей прилад тримає вихідну напругу під постійним контролем та при необхідності регулює її до оптимальних значень.
Сервопривідні мають більший діапазон вирівнювання напруги в порівнянні з попередніми та можуть впоратися з великим навантаженням. Однак, якщо перепади трапляються часто, то їх дії може бути недостатньо. Такий прилад потребує також регулярного технічного обслуговування.
Електронні – надійні та сучасні. Вони можуть впоратися з будь-якими перепадами, навіть постійними. Відрізняються своєю тихою роботою на відмінну від попередніх типів. Головний їхній недолік – висока ціна. Натомість термін їхньої служби доволі тривалий – до 13 років.
Важливо: перш ніж купувати стабілізатор, проконсультуйтеся з фахівцем. Це потрібно для того, щоб точно розрахувати потужність та не помилитися з важливими технічними деталями. #Мінреінтеграції