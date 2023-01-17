Як обрати стабілізатор напруги для оселі

vidklyu4ennyaВ умовах частих відключень електроенергії неабиякої актуальності набуло питання збереження домашніх побутових приладів. Нестабільна напруга в мережі може вивести їх з ладу.

 

▪️Щоб захистити техніку від перепадів електроенергії, можна скористатися спеціальним стабілізатором. Цей прилад тримає вихідну напругу під постійним контролем та при необхідності регулює її до оптимальних значень.
▪️Для будинку чи квартири підійде однофазна модель стабілізатора. Найдешевший варіант – релейні. Вони найпростіші за конструкцією та способом використання. Призначені зазвичай для дрібної техніки. Їх головний мінус – обмежений термін служби.
▪️Сервопривідні мають більший діапазон вирівнювання напруги в порівнянні з попередніми та можуть впоратися з великим навантаженням. Однак, якщо перепади трапляються часто, то їх дії може бути недостатньо. Такий прилад потребує також регулярного технічного обслуговування.
▪️Електронні – надійні та сучасні. Вони можуть впоратися з будь-якими перепадами, навіть постійними. Відрізняються своєю тихою роботою на відмінну від попередніх типів. Головний їхній недолік – висока ціна. Натомість термін їхньої служби доволі тривалий – до 13 років.
Важливо: перш ніж купувати стабілізатор, проконсультуйтеся з фахівцем. Це потрібно для того, щоб точно розрахувати потужність та не помилитися з важливими технічними деталями. #Мінреінтеграції

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