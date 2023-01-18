Палії елітних авто залишаться під вартою

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Суспільство
18-01-2023
18 січня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради внесено зміни в рішення...
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Новини читачів
18-01-2023
Загалом за попередній рік вдалося реалізувати лише три проекти– це два проєкти «Громадського бюджету» ,...
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Суспільство
18-01-2023
У Тернополі, продовжують оновлювати міський мобільний застосунок «е-Тернопіль». Це додаток у смартфоні, де...
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Суспільство
18-01-2023
Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв'язку з перепідключенням нової мережі, 24 січня з 9:00 до 20:00 год буде...
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Суспільство
18-01-2023
Важка новина для нашого міста. В трагедії у Броварах загинув тернополянин, державний секретар МВС Лубкович...
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Суспільство
18-01-2023
Спортсменка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 19-річна Юліанна Туницька стала чемпіонкою світу...
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Суспільство
18-01-2023
18 січня внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС — вони знаходились...
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Суспільство
18-01-2023
Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тримання...
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Суспільство
18-01-2023
18 січня очікується проходження циклону та його атмосферних фронтів з південного-заходу, що спричинить...
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Суспільство
18-01-2023
16 січня ми відзначили День пам'яті кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Героїв, які мужності та...
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Суспільство
17-01-2023
Друзі, запрошуємо вас на презентацію книжки архітектора та урбаніста Юліана Чаплінського «Зрозуміти...
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Економіка
17-01-2023
Відповідно до п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками податків визнаються фізичні...
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