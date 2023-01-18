Палії елітних авто залишаться під вартою

avtoТернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тримання під вартою із визначенням 4 млн грн застави підозрюваному в організації знищення чужого майна в особливо великих розмірах та незаконному зберіганні зброї.
Нагадаємо, упродовж вересня - грудня 2022 року 4 осіб у складі організованої групи умисно підпалили 3 автівки преміумкласу, що належать колишньому бізнес-партнеру підозрюваного та його близькому оточенню. Сукупна вартість спричинених збитків внаслідок знищення транспортних засобів сягає близько 5 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

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