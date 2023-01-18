Взнати коли і де буде світло у Тернополі відтепер можна в мобільному додатку «e-Тернопіль»

У Тернополі, продовжують оновлювати міський мобільний застосунок «е-Тернопіль». Це додаток у смартфоні, де зосереджені міські електронні сервіси. На днях у мобільному застосунку «е-Тернопіль» стала доступна для завантаження нова версія додатку. Наразі доступний новий функціонал - графіки погодинних відключень електроенергії. Також оновлено перелік аптек, які працюють у цілодобовому режимі. Для отримання доступу до нового функціоналу, необхідно оновити додаток «е-Тернопіль» (перейти за посиланням на операційній системі Android чи на iOS, і натиснути кнопку «Оновити»).

Графіки відключень електроенергії

Тернополяни та гості нашого міста мають змогу в он-лайн режимі бачити графіки відключення світла на вулиці, на якій проживаєте або просто тимчасово перебуваєте.

Щоб знайти графік відключень електроенергії необхідно:

- вибрати мапу «Де світло» та перейти у підрозділ «Графіки»;

- обрати вулицю, на якій проживаєте або перебуваєте та натиснути кнопку «Зберегти».

Після цього, у відповідності до обраної вулиці, ви побачите графік відключень світла. Переглядати інформацію можна як за групами, так і за різними адресами (для цього необхідно редагувати поле обраної вулиці).

Аптеки, які працюють цілодобово

Для того, щоб тернополяни та гості міста мали змогу швидко придбати лікарські засоби та медичні препарати, у Тернополі працюють три аптеки в цілодобовому режимі. Їх адреси розміщені у застосунку «e-Тернопіль».

Так, знаходяться вони за адресами:

вул. Шпитальна, 2 (в холі головного корпусу КНП «ТМКЛШД»);

вул. Андрія Сахарова, 2 (Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №157);

вул. Романа Купчинського, 14 (в холі головного корпусу біля приймального відділення КНП «ТКМЛ №2»).

Нагадаємо

У додатку «е-Тернопіль» вже доступний такий функціонал:

ДеТранспорт – онлайн-карта з відображенням руху всього транспорту, передбачена можливість переглядати вибраний маршрут та оновлено перелік пунктів поповнення карток. Можна перевірити баланс «Картки тернополянина» чи неперсоніфікованого електронного квитка за номером, а також побачити його термін дії. У розділі «Файна карта» можна не лише перевірити баланс, а й система буде зберігати номер карти, щоб при наступній перевірці балансу відображати його автоматично.

Запис на прийом до управління державної реєстрації.

Отримувати сповіщення про початок та відбій сигналу «Повітряна тривога».

Також доступні мапи із прокладанням маршрутів до:

пунктів обігріву;

закладів торгівлі, що працюють без світла;

мапа колонок-качалок питної води;

мапа укриттів;

на мапу укриттів додано зупинки-укриття, які встановлені поблизу зупинок громадського транспорту.

Інтерактивна мапа «Де світло?», на якій доступні два функціонали:

дані з міських мереж

дані від споживачів.

Мапа закладів, що працюють навіть в умовах відсутності електропостачання.

Станом на ранок, 13 січня, 368 закладів сфери послуг та торгівлі працюють у період вимкнення світла. Магазини, заклади громадського харчування, аптеки, СТО, салони краси працюють у всіх мікрорайонах міста.

Окрім зазначених вище категорій на карті користувач у розділі «Інше» може знайти перелік закладів (медичні центри, кінотеатри тощо), які також здійснюють діяльність у час відсутності електроенергії.