Працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканця області. Аферист пообіцяв потерпілому пригнати з-за кордону авто й як наслідок привласнив його грошові кошти.

Заявник розповів, що знайшов в інтернеті оголошення про доставку з-за кордону автомобілів. Зв’язавшись з продавцем, сторони обумовили умови покупки та марку іномарки. Ціна автомобіля становила 2500 американських доларів. Однак незнайомець попросив переказати на банківський рахунок завдаток в розмірі 4300 гривень для оформлення певних документів. А вже через декілька днів, аферист зателефонував до покупця та попросив через певні труднощі з доставкою скинути ще гроші. Чоловік зробив, що його просив аферист й переказав майже 26000 гривень. Однак через декілька днів, коли він намагався зв’язатися з автором допису, зрозумів, що його ошукали, адже телефон афериста був вимкнений. Краянин звернувся за допомогою до правоохоронців. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Працівники поліції звертають до мешканців краю з проханням здійснювати подібного роду правочини в перевірених торгових представників. Адже знайшовши в мережі Інтернет дописи про продаж автомобілів, ви можете легко натрапити на аферистів.