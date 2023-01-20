Тернопільська погода на вихідні

На вихідні Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, що надходитимуть до нас з південного-заходу. Очікується:
21 січня: Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6˚ тепла.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
21 січня вночі та вранці на дорогах ожеледиця.
(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І)
22 січня: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4 – 9˚ тепла.
23 січня: Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби 1 – 6° тепла.