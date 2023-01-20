Про зниклих безвісти осіб можна повідомляти із-за кордону

znukluЯкщо ваші рідні, які знаходились у небезпечних регіонах, довгий час не виходять на зв’язок, про їх зникнення можна повідомити, навіть перебуваючи за межами країни.Звертайтесь на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти у месенджерах на номер: (095) 896-04-21. Повідомити про зникнення близьких можна й особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
«Таких випадків насправді немало. Люди втікали від війни із небезпечних регіонів за кордон, а їхні рідні лишалися там. Наші оператори кол-центру опрацюють кожне повідомлення, і ми неодмінно почнемо пошуки цих людей!» – запевнив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

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