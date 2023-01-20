Про зниклих безвісти осіб можна повідомляти із-за кордону

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Суспільство
22-01-2023
Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Саме 22 січня 1919 року, вперше після століть розриву,...
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Суспільство
21-01-2023
Поліцейські Тернополя розшукують Новацьку Наталію Валеріївну 1989 року народження. 17 січня жінка вийшла з...
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Суспільство
21-01-2023
Прокурори Бучацької окружної прокуратури подали позов до суду в інтересах держави до товариства з...
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Суспільство
21-01-2023
Патрульні продовжують виявляти громадян, які мають з собою, ймовірно, заборонені речовини. Цими...
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Суспільство
21-01-2023
Відповідно до п. п. «г» п. 5 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі –...
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Суспільство
21-01-2023
У Тернополі тривають сільськогосподарські ярмарки, де жителі та гості громади можуть придбати вироби...
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Суспільство
20-01-2023
Якщо ваші рідні, які знаходились у небезпечних регіонах, довгий час не виходять на зв’язок, про їх...
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Суспільство
20-01-2023
На вихідні Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, що надходитимуть до нас з...
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Суспільство
20-01-2023
Український журналіст-броварчанин Валерій Пригорницький оголосив благодійний збір коштів на допомогу...
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Суспільство
20-01-2023
Відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу...
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Суспільство
20-01-2023
19 січня ввечері у Тернополі по вул. Галицька, 54 виникла пожежа у кімнаті багатоквартирного житлового...
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Суспільство
20-01-2023
Тернополянка забронювала неіснуюче житло в Буковелі за 22 500 гривень. Жінка спочатку перекинула...
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