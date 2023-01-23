У Тернополі 377 закладів працюють без світла

Майже два місяці у місті працює мобільний додаток «е-Тернопіль», функціонал якого оновлюється та доповнюється актуальної інформацією. Так, станом на 23 січня, на «Мапу закладів, що працюють без світла» нанесено 377 закладів сфери торгівлі та послуг. Відтак у місті в період застосування стабілізаційних графіків погодинних вимкнень електроенергії, громадяни можуть отримати відповідні послуги та завітати у заклади торгівлі, які працюють на альтернативних видах живлення (акумулятор або генератор).

Отож на ранок 23 січня у Тернополі працюють:

Магазини – 164;

Супермаркети – 10;

Аптеки – 25;

Стоматології – 18;

Зоомагазини /ветклініки– 16;

Заклади харчування - 79;

Салони краси/барбершопи – 33;

СТО -11;

АЗС – 9.

Окрім зазначених вище категорій на карті у розділі «Інше» є 12 закладів, серед них: медичні центри, кінотеатри, автомийки, тренажерні зали тощо, які також працюють у час відсутності електроенергії. Інформація про заклади постійно доповнюється, тож радимо періодично оновлювати додаток «е-Тернопіль», щоб мати актуальні дані. Завантажити та /або оновити застосунок можна за посиланнями на Android та на iOS. Звертаємось до тернополян, якщо ви маєте інформацію про заклади, які працюють у Тернополі на генераторах в умовах відсутності електропостачання, а їх немає на карті, заповніть цю форму (необхідно вказати назву, адресу, графік роботи та контактний номер телефону)