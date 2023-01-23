На Тернопільщині впіймали злодійку-пенсіонерку

Позбавлення волі строком від п'яти до восьми років загрожує жительці області. Працівники відділення поліції № 1 м. Шумськ встановили причетність підозрюваної до злочинів. На лінію «102» надійшло повідомлення від керуючого одного із місцевих магазинів.
Чоловік зазначив, що камери відеоспостереження зафіксували, як незнайомка викрала з стелажа товару на чималу суму. У ході перевірки отриманої інформації поліцейські встановили особу підозрюваної – це жителька Шумська 1959 року народження. Однак це не вперше, коли жінка коїть протиправне. Напереродні події вона теж пішла за злочин і й діяла за аналогічною схемою. У скоєному вона зізналася.