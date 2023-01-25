Демонтаж двох технічних засобів регулювання дорожнього руху проведуть на вул. Замковій у Тернополі

Як під час війни Михайло Головко роздає багатотисячні премії Війна в Україні та пов’язані з нею фінансові тягарі не завадили голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку активно преміювати керівників комунальних установ Тернопільщини. Як стало відомо...

Народний депутат з Тернополя Володимир Гевко відповів на звинувачення від НАБУ Народному депутату від "Слуги народу" Володимиру Гевку НАБУ та САП оголосили про підозру в корупції. Про це повідомляють правоохоронні органи. «14 грудня 2022 року за дорученням керівника...

Привітання Сергія Надала з днем Збройних Сил України Вітаю всіх українців з 32 річницею Збройних сил України. З Днем Української Армії. Сьогодні ми відзначаємо це свято в найскладніший час в історії незалежної України. Збройні сили України ведуть...

Вітання міського голови Сергія Надала з Днем Гідності та Свободи Українці, друзі, побратими! Шановна громадо! Від щирого серця вітаю усіх з Днем Гідності і Свободи! Дев’ять років тому у нас спробували забрати нашу свободу, намагалися позбавити гідності, кинути...