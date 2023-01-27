Центр Тернополя "чистять" від реклами

26 січня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції проведено демонтаж трьох рекламних конструкцій (власники невідомі) з будівлі на вул. Івана Франка, 10 та металевих воріт, що на бульв. Тараса Шевченка, 21 у м. Тернополі.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.12.2022 року №1601 «Про демонтаж рекламних засобів». Демонтовані рекламні конструкції знаходяться території, яка знаходиться під охороною за адресою вул. Євгена Коновальця, 8. Для повернення рекламних конструкцій власникам необхідно звернутися в ПП «Східний Масив», що на просп. Степана Бандери, 94. Робота з виконання рішення виконавчого комітету продовжується.