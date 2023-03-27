На перероду передали майже тисячу комплектів літньої форми

Уже понад рік в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала проти нас російська федерація. Увесь цей час Тернопіль та його мешканці продовжують допомагати нашим захисникам, які мужньо оборонять нас від ворога.

Цими днями з метою належного забезпечення одягом на передову відправили чергову партію – 975 комплектів сучасної військової літньої форми для захисників. Шиє цю амуніцію на замовлення український виробник й вона відповідає усім стандартам та вимогам Збройних сил України. Окрім того, з нашого міста для потреб ЗСУ передаються: позашляховики, військове обладнання (дрони, квадрокоптери, тепловізори тощо), буржуйки, генератори, спальні мішки, павербанки, продукти, матеріали для облаштування бліндажів тощо. Нагадаємо, тернопільські військовослужбовці можуть отримати індивідуальні аптечки. Для цього захисники чи захисниці перебуваючи у місті, повинні звернутися у Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення за адресою вул. Миколи Лисенка, 8-А.