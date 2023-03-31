Туристично-інформаційний центр Тернквітеньополя проводить цікаві пішохідні екскурсії. Розклад на квітень

Туристично-інформаційний центр Тернополя продовжує організовувати цікаві пішохідні екскурсії для жителів та гостей нашого міста. Тож запрошуємо усіх охочих цікаво провести вихідні й дізнатись більше про Тернопіль, його історію та архітектуру на екскурсіях містом. Розклад екскурсій з 01 по 30 квітня 2023 року (у програмі також можливі зміни):

1 квітня, о 12:00 год – «Таємниці старого замку»;

2 квітня, о 14:00 год – «Тернопіль крізь призму часу»;

2 квітня, о 16:00 год – «Велич Тернопільської Катедри»;

7 квітня, о 16:00 год – «Таємниці старого замку»;

9 квітня, о 14:00 год – «Історія. Звичаї. Традиції»;

9 квітня, о 16:00 год – «Велич Тернопільської Катедри»;

15 квітня, о 15:00 год – «Тернопіль. Початок»;

16 квітня, о 14:00 год – «Тернопільські Великодні: від давнини до сьогодення»;

22 квітня, о 12:00 год – «Таємниці старого замку»;

23 квітня, о 16:15 год – «Велич Тернопільської Катедри»;

29 квітня, о 12:00 год – «Таємниці старого замку»;

30 квітня, о 14:00 год – «Тернопіль крізь призму часу»;

30 квітня, о 16:00 год – «Велич Тернопільської Катедри».

Для участі в екскурсії необхідно зареєструватися: за номером телефону (098) 052 07 20 або завітавши у Туристично-інформаційний центр м. Тернополя, що за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2. Звертаємо увагу! Реєстрація закінчується за день до екскурсії.