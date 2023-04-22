У Тернополі на підприємстві жахливою смертю загинув молодий чоловік

smert 9430430У Тернополі на одному із підприємств обласного центру загинув чоловік.

Про нещасний випадок на виробництві на лінію “102″ повідомив черговий служби надзвичайних ситуацій. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

Працівники підприємства, яке займається гуртовою торгівлею відходами та брухтом, виявили бездиханне тіло 23-річного співробітника. Сталося це 20 квітня.

Під час перевірки стало відомо, що потерпілий офіційно працевлаштований не був. Чоловік працював з гідравлічним пресом. Під час роботи він зачепився за обладнання та отримав травми несумісні з життям.

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до смерті, розслідують слідчі Тернопільського районного управління поліції.

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