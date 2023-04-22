У Тернополі на підприємстві жахливою смертю загинув молодий чоловік

У Тернополі на одному із підприємств обласного центру загинув чоловік.

Про нещасний випадок на виробництві на лінію “102″ повідомив черговий служби надзвичайних ситуацій. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

Працівники підприємства, яке займається гуртовою торгівлею відходами та брухтом, виявили бездиханне тіло 23-річного співробітника. Сталося це 20 квітня.

Під час перевірки стало відомо, що потерпілий офіційно працевлаштований не був. Чоловік працював з гідравлічним пресом. Під час роботи він зачепився за обладнання та отримав травми несумісні з життям.

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до смерті, розслідують слідчі Тернопільського районного управління поліції.